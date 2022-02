Portoroško letališče lani z več prepeljanimi potniki

Sečovlje, 5. februarja - V Aerodromu Portorož so glede na epidemiološke razmere in slabe vremenske razmere ob začetku in koncu leta zadovoljni z lanskim prometom. Lani je tako letališče ob opravljenih 14.730 letalskih operacijah obiskalo 27.517 gostov, kar je skoraj 5000 več kot leto prej. Kot priznavajo, pa je glede na trenutno stanje težko napovedovati promet v tem letu.