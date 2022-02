Snežne razmere v visokogorju

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne stare klože, ki se lahko pod veliko obremenitvijo splazijo.

Snežne razmere: V gorah se snežne razmere skoraj ne spreminjajo. V gorah prevladuje trda, skorjasta ali od vetra močno preobražena snežna odeja. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Le v zatišnih, senčnih legah je ponekod nekaj napihanega snega od zadnjega rahlega sneženja. Na prisojnih legah je zaradi taljenja snežne odeje veliko kopnih mest. Ob sončnem vremenu se na prisojnih legah sneg čez dan nekoliko ojuži in ponoči pomrzne. Višina snežne odeje je za ta čas skromna.

Predviden razvoj vremena: Danes bo delno jasno, sredi dneva in popoldne se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, najprej v zahodnih in južnih Julijskih Alpah. Oblačno in megleno bo v hribih severne Primorske in Notranjske, kjer bo popoldne in zvečer ponekod lahko rahlo deževalo ali rosilo, meja sneženja bo na okoli 1300 metrov nad morjem. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2400 metrov. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, le na Notranjskem in severnem Primorskem bo zjutraj in deloma dopoldne še oblačno in ponekod megleno z možnostjo občasnega rosenja. Čez dan se bo zjasnilo. Pihal bo večinoma šibak severovzhodnik. V visokogorju bo nekoliko hladneje kot danes. V nedeljo bo sprva precej jasno, le v zahodnih Julijskih ALpah in zahodnih Karavankah bo lahko zjutraj in deloma dopoldne bolj oblačno in ponekod megleno. Čez dan se bo postopno pooblačilo. Krepil se bo jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo začele pojavljati manjše padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 metrov. V ponedeljek dopoldne bodo ponehale, delno se bo zjasnilo. Zapihal bo okrepljen severni veter. Nekoliko se bo ohladilo.

Tendenca snežnih razmer: Snežne razmere se tudi v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale. Novega snega v noči na ponedeljek bo malo, obenem ga bo okrepljen severnik hitro spihal. V zavetrju bodo nastajale manjše klože, ki pa ne bodo bistveno vplivale na plazovno nevarnost. Snežna odeja bo večinoma stabilna. Nevarnost zdrsa bo še vedno velika.