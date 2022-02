Ljubljana, 4. februarja - Poslanca SD Dejan Židan in Marko Koprivc bosta danes ob 11. uri v preddverju dvorane DZ na Šubičevi 4 v Ljubljani dala izjavo za medije, v kateri se bosta odzvala na dogovor vlade in sindikata Fides za povišanje plač zdravnikom in zobozdravnikom ter opozorila na posledice dogovora, so sporočili iz poslanske skupine SD.