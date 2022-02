V Metliki oblikovalska razstava o sodobni uporabi belokranjske etnološke dediščine

Metlika, 8. februarja - V Belokranjskem muzeju v Metliki je od danes pa do konca leta na ogled razstava Koupa - belokranjska dediščina na sodoben način, nastala po interdisciplinarnem projektu oblikovalke Jožice Brodarič. Pri tem so sodelovali številni slovenski rokodelci, obrtniki in podjetja, ki so oblikovali avtorski koncept sodobne blagovne znamke za dom.