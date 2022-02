Hrvaška nad sodne zaostanke s finančnim dodatkom za sodnike

Zagreb, 4. februarja - Po novem pravilniku o višini dodatka k plačam sodnikov, ki so začasno napoteni na delo na drugo sodišče, bodo sodniki zaslužili dodatnih 2000 do 3000 kun mesečno (približno od 260 do 400 evrov). Na ta način poskušajo na Hrvaškem zmanjšati sodne zaostanke, ne da bi zaposlovali nove sodnike, je danes poročal hrvaški časnik Jutarnji list.