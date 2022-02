Rummenigge bo prvi Nemec v italijanskem nogometnem hramu slavnih

Rim, 4. februarja - Dvakratnik dobitnik najprestižnejše nogometne nagrade na svetu zlata žoga v letih 1980 in 1981, Nemec Karl-Heinz Rummenigge, je prejel posebno čast. Nekdanjemu nemškemu reprezentantu in dolgoletnemu prvemu možu Bayerna iz Münchna so jo izkazali na Apeninskem polotoku. Rummenigge bo sprejet v italijanski nogometni hram slavnih.