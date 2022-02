Glosa pred kulturnim praznikom: Kulturo in naravo pretaknite v najvišjo prestavo!

Ljubljana, 4. februarja - Sindikat kulture in narave Slovenije Glosa je pred kulturnim praznikom v javnem pismu tokrat tematiziral težave zaposlenih na področju varstva narave. Opozarjajo na neenakopraven položaj zaposlenih v primerjavi z drugimi panogami in oblast pozivajo, naj "kulturo in naravo pretakne v najvišjo prestavo".