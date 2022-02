Atlanta prekinila niz Phoenixa, bojevniki zmagali osmič zapovrstjo

New York, 4. februarja - Phoenix Suns, najboljše moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA, je po enajstih zaporednih zmagah utrpelo prvi poraz. Zmagoviti niz Phoenixa je prekinila ekipa Atlanta Hawks, ki je pod domačima obročema arizonska sonca odpravila s 124:115. Phoenix z 41 zmagami in 10 porazi ostaja najboljša ekipa lige NBA in zahodne konference.