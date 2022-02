Delo o posojilih v frankih (4. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Miha Jenko v komentarju Velika švicarska bonboniera piše, da je DZ gladko sprejel zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Gre za prelomno odločitev, ki bo verjetno še dolgo delila mnenja, vznemirjala javnost ter polnila sodne mline doma in tudi na ravni EU