Newyorške borze končale v rdečem

New York, 3. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, kar je bila posledica padca vrednosti delnic družbe Meta (nekdanji Facebook). Omenjena družba je objavila četrtletne rezultate, ki so bili slabši od pričakovanih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Cena nafte se je zvišala, cena zlata pa znižala.