München, 3. februarja - Košarkarji Bayern Münchna so na domačem parketu s 70:52 premagali Maccabi Tel Aviv in tako hitro pozabili poraz v prejšnjem krogu. Žan Mark Šiško je za Bavarce, ki so zdaj pri dvanajstih zmagah in ravno toliko porazih, v devetih minutah dosegel eno asistenco.