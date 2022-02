Ameriški predsednik Biden v New Yorku s svojo strategijo za zmanjšanje nasilja z orožjem

New York, 3. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden se je danes v New Yorku sestal z župani, voditelji zveznih držav in policisti, s katerimi je govoril o svoji strategiji za zmanjšanje nasilja s strelnim orožjem. Posebej pereče so razmere v mestih, kjer uporaba orožja po pandemiji koronavirusa narašča.