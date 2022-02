Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o epidemiološki situaciji v Sloveniji in o odločitvi državne volilne komisije glede udeležbe volivcev na državnozborskih volitvah. Poročale so tudi o tem, da je DZ v sredo potrdil zakon za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih.