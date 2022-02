Zagovornik načela enakosti o svojem delu na razumljiv način

Ljubljana, 3. februarja - Na spletni strani Zagovornika načela enakosti so objavili posebno brošuro, v kateri so v lahkem branju zapisali informacije o njihovem delu, o enakih pravicah in enakih možnostih. To pomeni, da je napisana posebej za tiste, ki težje berejo in tiste, ki se morda še učijo brati, ali še ne znajo dobro slovenskega jezika, so zapisali v sporočilu.

V lahkem branju so napisali brošuro z naslovom Enake pravice in enake možnosti za vse. V tej knjižici bodo uporabniki našli informacije o tem, kdo je zagovornik načela enakosti, kako do njega, kaj je diskriminacija in kaj lahko storite, če ste bili diskriminirani.

Obenem so v lahkem branju napisali tudi obrazec za prijavo diskriminacije in navodila za prijavo diskriminacije.

"Oboje pride prav tistim, ki mislijo, da so bili diskriminirani, ali so bili priča diskriminaciji. Obrazec jim pomaga lažje prijaviti diskriminacijo. Navodila pa osebe, ki želijo prijaviti diskriminacijo, vodijo skozi postopek priprave obrazca," so navedli pri Zagovorniku.