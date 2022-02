Primorske novice o podjetju Mip (4. 2.)

Koper, 3. februarja - Nace Novak v komentarju Ostali so le spomini piše o podjetju Mip, svoj čas daleč naokoli znano po vrhunskih mesnih izdelkih, ki je šlo v stečaj. Uspešno podjetje pa so zavozili domači "strokovnjaki". Pokopala sta ga pohlep in želja po več denarja, za katero je bolehalo zadnje vodstvo družbe, kar pa ni nenavadno, saj za tem boleha celotna družba.