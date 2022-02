Nejc Vidmar odhaja v Grčijo

Ljubljana, 3. februarja - Vratar Nejc Vidmar bo nogometno kariero nadaljeval v Grčiji, kjer bo kot posojeni igralec Olimpije do konca letošnje sezone igral za Ionikos, so danes objavili Ljubljančani. Dvaintridesetletni Vidmar se je v Olimpijo iz Domžal preselil januarja 2016, pogodba z zeleno-belimi pa ga sicer veže do 30. junija 2023.