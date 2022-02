Vlada je imenovala predstavnike v svet Zpiza

Ljubljana, 3. februarja - Vlada je v svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za mandatno obdobje štirih let imenovala Magdaleno Šverc, Mojco Podergajs, Danijela Kovača, Katjo Rihar Bajuk, Davida Jančiča, Majo Kocjan in Majo Tominc Žerak, je zapisano v sporočilu po vladni seji.