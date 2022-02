Vlada z novelacijo denarnih spodbud za vlaganja v AV produkcijo

Ljubljana, 3. februarja - Vlada je na današnji seji v Načrt razvojnih programov za obdobje med letoma 2022 in 2025 uvrstila novelacijo projekta Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo za to in prihodnje leto. Namen projekta je spodbujanje vlaganj tujih producentov v razvoj avdiovizualne produkcije v Sloveniji, so sporočili z urada vlada za informiranje.