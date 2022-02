Rektorji optimistični zaradi načrtovanih sredstev za znanost, a zaskrbljeni zaradi padca zaupanja vanjo

Ljubljana, 3. februarja - Rektorji štirih slovenskih univerz, mariborske, ljubljanske, koprske in novogoriške, so v spletnem pogovoru v okviru projekta STAznanost, med drugim poudarili pomen novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti za razvoj domače znanosti v prihodnjih letih. Se pa znanost med drugim sooča s padcem zaupanja, so opozorili.