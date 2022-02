V DZ odločanje o nalezljivih boleznih, varstvu okolja in viceguvernerju Banke Slovenije

Ljubljana, 4. februarja - DZ bo danes med drugim odločal, ali sta predloga novel zakonov o nalezljivih boleznih in o varstvu okolja primerna za nadaljnjo obravnavo. Glasoval bo o imenovanju Marjana Divjaka za viceguvernerja Banke Slovenije in ponovno o noveli zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti v vzgoji in izobraževanju.