O duševnem zdravju mladostnikov se je treba po mnenju udeležencev okrogle mize več pogovarjati

Ljubljana, 3. februarja - Stanje na področju duševnega zdravja mladih se v zadnjem času izjemno poslabšuje, zaradi epidemioloških ukrepov so še dodatno prizadeti, občutek osamljenosti in stresa sta se okrepili, so ugotavljali sodelujoči na okrogli mizi v organizaciji pisarne evropske poslanke Irene Joveve. Kot so poudarili, se je treba o tem več pogovarjati.