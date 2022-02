V Medžimurju kmalu največja sončna elektrarna na Hrvaškem

Zagreb, 3. februarja - Družba Hrvatska elektroprivreda (HEP) bo v Medžimurju letos začela graditi največjo sončno elektrarno na Hrvaškem. Gradnjo naj bi končali leta 2023, za to pa naj bi namenili 58 milijonov kun (7,7 milijona evra), so za Večernji list pojasnili v HEP. Načrtujejo, da bi do leta 2030 povečali delež obnovljivih virov energije na najmanj 50 odstotkov.