Število umrlih migrantov na turško-grški meji naraslo na 19

Istanbul/Atene, 3. februarja - V bližini turško-grške meje so danes odkrili zmrznjena trupla še sedmih migrantov, so sporočili turški uradniki, s čimer se je število smrtnih žrtev od srede povečalo na 19. Tudi tokrat gre za migrante, ki naj bi jih grški obmejni policisti slekli in nato vrnili čez mejo. Grčija zanika turško različico dogodkov in trditve označuje za neumnost.