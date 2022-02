Nekatere zunajparlamentarne stranke in gibanja na volitve kot Zavezništvo osvobodimo Slovenijo

Ljubljana, 3. februarja - Nekatere zunajparlamentarne stranke ter državljanska gibanja in združenja so se pred aprilskimi državnozborskimi volitvami povezali v koalicijo z imenom Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (ZOS). Na volitvah bodo nastopili s skupno listo, med njihovimi programskimi izhodišči pa je svobodno odločanje o cepljenju in ukinitev pogoja PCT.