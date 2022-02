Na Koroškem na ogled dela gorenjske umetnice mlajše generacije Helene Tahir

Ravne na Koroškem, 3. februarja - Galerija Ravne danes odpira prvo letošnjo razstavo. Do 1. aprila bodo na ogled risbe, grafike, matrice linorezov in odtiranke umetnice mlajše generacije Helene Tahir, doma z Jesenic. Ravenska galerija s tokratno razstavo nadaljuje predstavitve slovenskih in tujih grafičnih umetnikov, ki ustvarjajo v tradicionalnih tehnikah.