V Novi Gorici razbijali stereotipe o humanistiki

Nova Gorica, 3. februarja - Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici je pripravila nekakšen dan odprtih vrat, ko so sredi Nove Gorice pripravili predstavitev humanistike in njenih povezav z naravoslovjem in drugimi področji življenja. Po obdobju epidemije so tako želeli na odprt prostor in med ljudi, mladim pa so predstavili študijske programe na fakulteti.