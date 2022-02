Kranjski svetniki potrdili prometne spremembe in novo ceno pomoči na domu

Kranj, 3. februarja - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili znižanje glob za nepravilno parkiranje in omejili polnjenje električnih vozil. Dali so soglasje k višji ceni storitve pomoči na domu, ki je uporabniki ne bodo občutili. Pravilnost dopisne seje, na kateri so januarja dali soglasje za novo igralnico, pa bo preverila statutarno pravna komisija.