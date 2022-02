Macron danes o Ukrajini z Zelenskim, Putinom in Dudo

Pariz, 3. februarja - V okviru prizadevanj za diplomatsko rešitev rusko-ukrajinske krize se bo francoski predsednik Emmanuel Macron danes po telefonu pogovarjal s kolegi iz Rusije, Ukrajine in Poljske, Vladimirjem Putinom, Volodimirjem Zelenskim in Andrzejem Dudo, so danes sporočili iz Elizejske palače.