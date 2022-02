Slovenski državni gozdovi zadovoljni z odzivom potencialnih investitorjev v lesne centre

Kočevje, 3. februarja - Družba Slovenski državni gozdovi je v dobra dva meseca odprtem javnem pozivu prejela sedem ponudb različnih potencialnih strateških investitorjev v načrtovane lesnopredelovalne centre. "Z odzivom smo zelo zadovoljni. To je nova praksa strateškega sodelovanja in spodbujanja razvoja lesne industrije," so v družbi navedli za STA.