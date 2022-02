Najboljši telovadci po dveh letih premora znova v Cottbusu

Cottbus, 3. februarja - Prireditelji tekme za svetovni pokal v športni gimnastiki v nemškem Cottbusu so sporočili, da bo po dvoletnem premoru zavoljo pandemije novega koronavirusa letošnji dogodek na sporedu med 24. in 27. februarjem. Na enem najbolj prestižnih gimnastičnih tekmovanj na svetu naj bi nastopilo okoli 300 tekmovalcev in tekmovalk iz 30 držav.