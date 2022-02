Postojnska lesarska šola išče lastnike pred 20 leti podarjenih pručk

Postojna, 5. februarja - V Srednji gozdarski in lesarski šoli (SGLŠ) Postojna so začeli iskati lesene pručke, ki so jih pred 20 leti podarili novorojenčkom v porodnišnici Postojna. Ob 40-letnici lesarske šole se namreč sprašujejo, v katere kraje so odšle njihove pručke in kakšno vlogo so imele pri odraščanju otrok.