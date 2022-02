Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 3. februarja - Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek se bo v jugozahodni in delu osrednje Slovenije postopno pooblačilo, popoldne bo ponekod na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Drugod bo še delno jasno. Pihal bo veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju 5, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo v južni polovici Slovenije še pretežno oblačno, drugod se bo postopno zjasnilo. Popoldne bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo in zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severozahoda občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih severno in vzhodno od nas zmerno pooblačilo, drugod bo povečini sončno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, le v krajih severno in vzhodno od nas bo deloma sončno. Popoldne in zvečer bodo na območju Gorskega Kotarja občasno manjše padavine. V Kvarnerju bo pihal jugo.

Biovreme: V četrtek in petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.