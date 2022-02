Tedenski pregled - Slovenija od 4. do 10. 2.

Ljubljana, 11. februarja - Zimske olimpijske igre v Pekingu so prvi teden Sloveniji prinesle bogato bero medalj, olimpijsko zlato so v smučarskih skokih osvojili Urša Bogataj ter mešana ekipa Nika Križnar, Timi Zajc, Bogatajeva in Peter Prevc. Predsednik Borut Pahor je za 24. april razpisal državnozborske volitve, število novih okužb s koronavirusom pa je začelo upadati.