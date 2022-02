Tedenski pregled - svet od 4. do 10. 2.

Ljubljana, 11. februarja - V tednu, ko so se v Pekingu začele zimske olimpijske igre, so se močno stopnjevala diplomatska prizadevanja za rešitev ukrajinske krize. Rusija in Belorusija sta sicer medtem začeli skupne vojaške vaje. V Avstriji je medtem začelo veljati obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse. Britanska kraljica Elizabeta II. pa je obeležila 70 let na prestolu.