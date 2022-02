Kopitarjevi kralji slavili v Detroitu

Detroit, 3. februarja - Hokejisti iz Los Angelesa so dosegli dvajseto zmago v rednem delu v severnoameriški ligi NHL in so na šestem mestu v zahodni konferenci. Kalifornijska ekipa je v noči na četrtek v Detroitu zmagala s 5:3, slovenski zvezdnik Anže Kopitar pa je za zmago prispeval podajo pri četrtem golu Viktorja Arvidssona.