Na Zimskem festivalu danes Joseph Calleja

Ljubljana, 3. februarja - Na 5. Zimskem festivalu bo danes ob 19.30 v Cankarjevem domu nastopil Joseph Calleja. Pevec bo v Gallusovi dvorani izvedel operne arije, nastale v 19. in 20. stoletju, na sporedu so Verdi, Saint - Saens, Bizet, Puccini, Cilea in drugi. Nastopil bo z Orkestrom Slovenske filharmonije pod taktirko italijanskega dirigenta Gianluce Marcianoja.