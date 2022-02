V Pekingu še 55 okuženih s koronavirusom

Peking, 3. februarja - Dan pred odprtjem zimskih olimpijskih iger v Pekingu so prireditelji med udeleženci iger in spremljevalci potrdili še 55 okužb z novim koronavirusom. Prireditelji so potrdili, da so 26 okužb potrdili pri potnikih, ki so v sredo prispeli na Kitajsko, 29 pa pri osebah, ki so že znotraj olimpijskega mehurčka.