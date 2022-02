V ZDA aretirali četverico, vpleteno v prodajo mamil pokojnemu igralcu Michaelu K. Williamsu

New York, 3. februarja - Zvezni tožilci na Manhattnu so v sredo vložili obtožnice proti štirim moškim, ki so bili vpleteni v prodajo mamil igralcu Michaelu K. Williamsu. Ta je v svojem stanovanju v Brooklynu umrl septembra lani kmalu po nakupu in zaužitju smrtonosne mešanice heroina, prepojenega s fentanilom.