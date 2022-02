T-Mobile kljub krepkemu padcu dobička presegel pričakovanja Wall Streeta

New York, 3. februarja - Čisti dobiček ameriškega ponudnika brezžične telefonije T-Mobile je v zadnjem četrtletju lanskega leta v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2020 upadel za 60 odstotkov s 750 na 422 milijonov dolarjev. Številke so kljub temu presegle pričakovanja analitikov Wall Streeta in delnice T-Mobile so se podražile.