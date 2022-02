Newyorške borze končale v zelenem

New York, 2. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so kljub šibkim podatkom o zaposlenosti zaključile štiridnevno zmagovalno serijo z višjo vrednostjo, saj se je zmanjšala bojazen, da bo ameriška centralna banka v boju proti inflaciji uporabila drastične ukrepe, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.