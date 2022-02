Montreal žaluje za znano delikateso Boucherie Slovenia

Montreal, 3. februarja - V kanadskem Montrealu je konec prejšnjega tedna zaprla svoja vrata znamenita delikatesa, trgovina in mesnica Boucherie Slovenia, ki je bila več pol stoletja prisotna na bulvarju St-Laurent. Svoje zadnje slavne pikantne sendviče so naredili v soboto in zaprli vrata.

Zaprtje lokala sta že pred dnevi na Facebooku naznanila lastnika Lourdes Rodriguez in Jean Teixeira, ki pa razloga nista navedla. Strankam sta se lepo zahvalila za dolgoletno zvestobo. Montreal Gazette poroča, da so stranke slišale, da si vzdrževanja trgovine ne moreta več privoščiti.

Boucherie Slovenia je bila pol stoletja stalnica na zgodovinskem delu bulvarja St-Laurent, najbolj znana in priljubljena pa je bila po svojih sendvičih s pikantno klobaso, po prekajenem mestu, domačem kislem zelju in kislih kumaricah.

Medij Eater Montreal skupaj z drugimi poroča, da je strankam izjemno žal zaradi zaprtja, kajti sendviči so bili ogromni in poceni, priljubljena je bila tudi druga hrana in sveže ter prekajeno meso.

Župnik slovenske cerkve sv. Vladimirja v Montrealu lazarist Franc Letonja je za STA razložil, da sta bili na St-Laurentu dve slovenski mesnici, ki sta ju vodila brata Godina po rodu iz okolice Slovenske Bistrice. Oba sta že pokojna.

V Kanado sta se priselila po drugi svetovni vojni. Starejši brat Tone Godina, ki je bil izšolan za mesarja, je odprl mesnico Slovenian Meat Products, mlajši brat Vili Godina pa delikateso Specialite Slovenie, ki se je kasneje preimenovala v Boucherie Slovenia.

Letonja je dejal, da sta tudi nova lastnika oglaševala v njihovem Katoliškem listu do pred nekaj leti, ko sta sporočila, da posel ne gre najbolje in da ne zmoreta več.

Letonja je sicer izrazil presenečenje nad odmevnostjo zaprtja delikatese v montrealskih medijih, saj je stari del mesta na bulvarju Saint Lawrence oziroma po francosko Saint-Laurent že več let odmiral. Starejši so se odselili, mlajši pa so raje kot v majhne trgovine zavijali v velike trgovinske centre.

Povedal pa je, da so v delikatesi pripravljali sendviče s krajnsko klobaso in zrezki, bolje pa so šli v prodajo tisti s prekajenim mesom.