Rogaška iz Ljubljane odnesla šest točk prednosti

Ljubljana, 2. februarja - Medtem ko sta Helios Suns in Krka že uvrščena na zaključni turnir košarkarskega pokala Spar, bosta preostala udeleženca F4 znana šele prihodnji teden. Nutrispoint Ilirija in Rogaška sta odigrali šele prvo četrtfinalno srečanja. Gostje iz Rogaške Slatine so v Ljubljani slavili s 76:70.