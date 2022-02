Putin in Johnson za mirno rešitev ukrajinske krize

Moskva/London, 2. februarja - Ruski predsednik Vladimir Putin in britanski premier Boris Johnson sta v današnjem telefonskem pogovoru razpravljala o ukrajinski krizi in varnostnih zagotovilih Moskvi, so sporočili iz Kremlja. Po navedbah Putina Nato ni pripravljen obravnavati pomislekov Rusije. Voditelja se sicer strinjata o potrebi po mirni rešitvi glede Ukrajine.