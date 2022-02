Državni proračun januarja s skoraj 100 milijoni evrov presežka

Ljubljana, 2. februarja - Državni proračun je januarja po izračunih finančnega ministrstva zabeležil 99,6 milijona evrov presežka. Prihodki so bili s približno 1,19 milijarde evrov za 33,3 odstotka višji kot januarja lani, odhodki pa so dosegli nekaj manj kot 1,09 milijarde evrov in so bili za 17,8 odstotka nižji od lanskega januarja.