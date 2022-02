Evropske borze proti koncu trgovanja izgubile zagon, nafta se kljub odločitvi Opec+ ceni

London/Frankfurt/Pariz, 2. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, a so vlagatelji proti koncu izgubili prvotni zagon, ki so mu botrovali spodbudni poslovni izidi podjetij. Proti koncu so po pisanju tujih tiskovnih agencij postajali bolj pozorni na odločanje centralnih bank v tem tednu. Nafta se kljub odločitvi skupine Opec+ ceni.