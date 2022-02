Med poskusom državnega udara v Gvineji Bissau več mrtvih

Bissau, 2. februarja - Predsednik zahodnoafriške države Gvineja Bissau Umaro Sissoco Embalo je v torek med poskusom državnega udara preživel poskus atentata. Po vzpostavitvi nadzora nad razmerami je pojasnil, da so napadalci skušali ubiti njega in celotno vlado, ko so bili v vladni palači. Vojska je kasneje sporočila, da je umrlo najmanj šest vojakov.