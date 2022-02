Februar namenjen tudi vpisom v prve razrede osnovnih šol

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 3. februarja - V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred. V slednjega morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v tem koledarskem letu dopolnili šest let, torej so bili rojeni leta 2016. Na ministrstvu za izobraževanje pričakujejo vpis okoli 20.700 prvošolčkov, kar je nekaj manj kot lani, ko jih je bilo 20.942.