Testirna točka v Stanežičah v četrtek tudi s hitrimi testi na koronavirus

Ljubljana, 2. februarja - Na testirni točki na P+R parkirišču v Stanežičah bodo od četrtka opravljali tudi hitre antigenske teste na koronavirus, so sporočili iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana. Hitri test bo na t. i. način drive in možno opraviti od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure, predhodno naročanje pa ni potrebno.