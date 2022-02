Na testiranju ob prihodu v Peking padel trener Lavtižar, skakalke pa vse negativne

Peking, 2. februarja - Slovenski odpravi na olimpijskih igrah v Pekingu so se danes pridružile smučarke skakalke. Vse razen trenerja Anžeta Lavtižarja so uspešno prestale uvodno testiranje na novi koronavirus in so v olimpijski vasi z mislimi že na tekmah, ki jih čakajo v prvih dneh olimpijskih iger.