DZ zavrnil zakon o preprečevanju pranja denarja

Ljubljana, 2. februarja - DZ je danes z 31 glasovi za in 51 proti zavrnil zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Vlada je zagotavljala, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija pa je opozarjala na prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku.